Conozca al niño más obeso de Colombia que sueña con ser cantante

El sueño de Harrison Diaz a sus 16 años es ser cantante, en su natal Caño del oro, corregimiento de Cartagena, no hay día en que no entone una canción de Diomedes Díaz. El ser invidente no le impide cantar.

"Una cama en cuatro paredes y un dolor profundo en el cuerpo, una silla donde me mueven me acompaña en el momento. Soy un cuerpo sin movimiento, producto de una enfermedad, a veces me pongo a llorar, pero nada gano con eso" canta Harrison, la canción Volver a Vivir de Diomedes Díaz.

Su sueño contrasta con que hoy es el niño más obeso de Colombia pesando más 250 kilogramos, una condición que tiene en riesgo su vida. Así lo confirma el médico Salvador Palacios, director y fundador de la Fundación Gorditos de Corazón.

"Es preocupante porque es un niño en alto riesgo, tiene un metabolismo en aumento desproporcionado. Tiene un síndrome metabólico demasiado lento y vemos un avance muy progresivo de obesidad super mórbida, el cual lo pone en alto riesgo y puede cobrarle la vida de un momento a otro" señaló.

En los próximos días Harrison será atendido en Medellín; su tratamiento integral se hará por seis meses y consiste en un bypass gástrico natural sin cirugía, con el cual aspira a bajar inicialmente entre 35 y 40 kilogramos.