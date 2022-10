Conozco a Otto Bula, pero no me pueden condenar por una amistad: ‘Ñoño’ Elías

El senador Bernardo Miguel Elías, más conocido como ‘Ñoño’ Elías, habló en Mañanas BLU sobre la investigación en su contra el por escándalo de corrupción de Odebrecht.



El senador aseguró que ha sido objeto de varias investigaciones y ya tiene claro lo que puede decir y lo que no “y en este caso no puedo hablar mucho, pero quiero decir que no tengo nada que ver”.



Dijo que efectivamente conoce al exsenador Otto Bula, involucrado en el escándalo de Odebrecht, “pero no me pueden condenar por el delito de la amistad. Yo trabajo desinteresadamente por las regiones del país”.



Lamentó que se esté “tergiversando” toda la información y que se haya abierto una investigación en su contra por cuenta de “estas cosas”.



Afirmó que el ‘Ñoño’ Elías se convirtió en un “mito” desde el momento en el que obtuvo una alta votación “algo que solo se logra trabajando con la comunidad de cerca como lo he hecho desde el principio”.



Además, asegura que han sido varios los pueblos que lo han llamado para que los “ayude” a replicar “la transformación que Sahagún ha vivido”.



El senador descartó que haya tenido negocios con políticos salpicados en escándalos de corrupción, “yo no tengo dinero, no tengo nada, que dejen de decir eso”.



La Fiscalía General de la Nación le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue al ‘Ñoño Elías’, del Partido de la U.



El ente investigador compulsó copias a la Corte para que se surtan los efectos de ley y se adelanten las investigaciones del caso en relación con el senador Elías Vidal.



Según la Fiscalía, tiene información frente a las declaraciones que ha recibido por todas las personas que ha entrevistado y han pasado por interrogatorio para vincularlo a esta investigación.



