Consejo de seguridad de la ONU aprobó resolución antiterrorista

El presidente de EE.UU., Barack Obama , urgió ayer a los países de todo el mundo a “traducir en acción” la resolución recién adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU sobre los combatientes extranjeros en grupos terroristas y aseguró que nunca ha habido un reto que requiera tanta cooperación.

“Estas palabras deben traducirse en acciones no solo en los próximos días, sino años. Si ha habido un reto que no pueda enfrentar un país por sí solo es este, el de terroristas cruzando fronteras y amenazando con desplegar actos de violencia inefables”, dijo Obama en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ese órgano de la ONU aprobó por unanimidad -los 15 países miembros- una resolución que exige a los países de todo el mundo que adapten sus legislaciones para perseguir y procesar a toda persona que trate de viajar al extranjero para unirse a grupos terroristas.

El texto, de carácter vinculante, fue impulsado por Estados Unidos y busca reforzar la lucha contra los llamados combatientes extranjeros, en respuesta a los miles de ciudadanos de distintos países que han viajado a Irak y Siria para unirse a grupos como el Estado Islámico (EI).

Obama calificó de “histórica” la resolución, porque establece “nuevas obligaciones que los países deben cumplir”, entre ellas “asegurar que sus leyes nacionales permitan procesar a aquellos que intentan” viajar a otros países para implicarse en actos terroristas.

“Pero las resoluciones por sí solas no serán suficientes. Las promesas sobre el papel no nos mantendrán seguros. La retórica elevada no detendrá un solo ataque terrorista”, advirtió Obama e instó a los países a una implementación inmediata del texto.

EE.UU. calcula que unos 15.000 combatientes extranjeros se han unido al EI en Irak y Siria, entre los que hay alrededor de 2.000 europeos y 100 estadounidenses.

EFE.