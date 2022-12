Consejo de Seguridad en Guicán, Boyacá, tras ataque del ELN que dejó 12 muertos

uniformados muertos.



El presidente Juan Manuel Santos confirmó el asesinato de 12 uniformados en una emboscada del ELN en el resguardo indígena de Bachira ubicado en Guicán, Boyacá; en el mismo hecho resultaron heridos 3 soldados y además se trata de establecer el paradero de 2 soldados, 2 delegados de la Registraduría y un guía indígena de la comunicad U'wa desaparecidos tras la emboscada.



Luego de varias horas de confirmada la noticia, las autoridades informaron sobre la aparición del Policía sobre el cual no se tenía conocimiento. (Lea aquí: Defensoría del pueblo manifestó su rechazo al ataque del ELN en Güicán, Boyacá )



Santos rechazó este hecho e indicó que esto contrasta con la jornada electoral de este domingo, que según los reportes oficiales, fueron las más pacíficas de las últimas décadas.



El mandatario indicó que estas acciones no contribuyen en nada al inicio de un eventual proceso de paz con el ELN y manifestó que ya se han dado las órdenes para arreciar las operaciones con los responsables de este hecho.



"He ordenado al ministro de Defensa y al comandante de las Fuerzas Armadas que redoblen los esfuerzos, que intensifiquen sus acciones militares contra esta organización", dijo Santos.