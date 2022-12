Consulado en Houston no atenderá este lunes tras inundaciones por paso de Harvey

La Cancillería colombiana informó que, debido a la situación climática que afecta el estado de Texas, Estados Unidos, por el paso del huracán Harvey, este lunes 28 de agosto no habrá atención al público en el Consulado de Houston.



Asimismo, señala que “hasta tanto no se disminuyan los niveles de inundaciones que afectan la ciudad y sus alrededores” no se restablecerá el servicio.



La tormenta tropical Harvey cumplió con su amenaza destructiva y está produciendo "inundaciones sin precedentes" en el sureste de Texas (EE.UU.), que en el caso del área metropolitana de Houston han llegado a más de un metro de acumulación de agua.



Según informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de EE.UU. en su boletín de las 21.00 GMT, Harvey, que el sábado se degradó a tormenta tropical, continúa con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (40 m/h), pero arrojando aun torrenciales lluvias y ocasionando "inundaciones sin precedentes".



El centro meteorológico señaló que el ojo del ciclón se halla a 35 kilómetros (25 millas) al noroeste de Victoria, Texas, estado en donde de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS) estadounidense, el ciclón ha dejado al menos cinco víctimas mortales y decenas de heridos.



Precisamente, el NWS ha calificado hoy a este ciclón de "catastrófico" y "más allá de cualquier experiencia", y pronosticó que partes de este estado acumularán hasta 50 pulgadas (1,2 metros) de lluvia, probablemente el registro más alto de su historia.



El CNH estimó también que porciones de Houston registrarían hasta 50 pulgadas (1,2 metros) de acumulaciones de agua, tal como de hecho muchos medios estadounidenses muestran por televisión.



Este es el comunicado:



El cónsul general de Colombia, Miguel Rafael López Méndez, informa a la comunidad que debido a la situación climática que afecta el estado de Texas y atendiendo a las indicaciones dadas por el alcalde de Houston sobre las condiciones que se viven durante este catastrófico evento que afecta varios condados, el Consulado no prestara servicio el próximo lunes 28 agosto, hasta tanto no se disminuyan los niveles de inundaciones que afectan la ciudad y sus alrededores.



Se recomienda que esté atento al próximo aviso del Consulado y mantenerse informado de las indicaciones que emitan las autoridades de su área.



