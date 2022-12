Continuaremos operaciones para localizar herido o abatido a ‘Megateo’: Palomino

El general Rodolfo Palomino se refirió a la búsqueda en zona rural de La Playa de Belén, Norte de Santander, de alias ‘Megateo’, el narcotraficante que habría sido dado de baja tras operativos de la fuerza pública.

Publicidad

“Lo importante es que se van a continuar estas operaciones con ánimo de localizar herido o abatido a este delincuente. Hay algunas informaciones que podrían estar indicando eso. No es especulación, es información que se está analizando y que nuestras unidades en terreno están recibiendo y retroalimentando”

“Mientras no encontremos a esta persona viva, herida o abatida, no podemos estar confirmado qué es lo que hay. Sabemos que este individuo no es un objetivo de alto valor sino que significa también un propósito para neutralizar esa amenaza delincuencial y terrorista en la que se ha venido convertido alias ‘Megateo’, no solo para el Catatumbo también para buena parte de Norte de Santander”, agregó.

Publicidad

El general también aseguró que cuatro hombres del anillo de seguridad del narcotraficante habrían sido abatidos.