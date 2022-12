“Contra Paraguay fue mi último partido por Eliminatoria”: Yepes, el gran capitán

Eliminatorias y solo le queda el Mundial de Brasil 2014.

Mario Alberto Yepes quiso despedirse de las rondas clasificatorias como solo los ídolos lo saben hacer. En Asunción, el defensa marcó dos goles para remontar y darle el triunfo a Colombia por 1-2.

Con esos tres puntos, Colombia aseguró ser cabeza de grupo en el Mundial, junto a España, Alemania, Brasil, Argentina, Bélgica, Suiza y Uruguay, si derrota a Nueva Zelanda.

“Ojalá podamos demostrar por qué estamos en la élite de fútbol”, comentó Mario Alberto, quien con nostalgia recordó a compañeros que no lograron el sueño de regresar a un Mundial en las tres pasadas Eliminatorias.

“El viernes (cuando Colombia empató 3-3 con Chile y logró el cupo en Brasil 2014) me acordé de todo, de mis compañeros que estuvieron en tres Eliminatorias, de Iván Ramiro Córdoba, de Miguel Calero, Juan Pablo ángel, Freddy Grisales, Gerardo Bedoya o Fabián Vargas, ellos están felices de que yo los pueda representar”, confesó.

Yepes afirmó que a diferencia de equipos anteriores, este tiene algo especial, “tengo la fortuna de ser parte de una Selección con personalidad y mucha jerarquía”.

A continuación agradeció especialmente a Barranquilla y sus ciudadanos por acoger al equipo nacional como sede y apoyarlos, “se comportaron muy bien durante toda la Eliminatoria”, resaltó.

Ante la pregunta de si piensa retirarse después del evento ecuménico de 2014, Yepes advirtió: “no me pongo momentos a corto plazo, disfruto cada partido. La Selección me enseñó que no es fácil jugar un viernes y luego un martes. Trato de estar de la mejor manera para representar a mi país”.

Mario Alberto Yepes, a sus 38 años, jugará su primer Mundial de fútbol y reconoce que aún no dimensiona su hazaña. “El viernes estaba muy contento pero muy triste por saber que era mi último partido en Barranquilla y el martes fue el último de la Eliminatoria”, reveló.

Sobre el partido del viernes anterior, en el que Colombia remontó tres goles en el segundo tiempo, aseveró que “más que la charla técnica, la situación de ver el partido nos hizo cambiar la cara a todos. Nos estábamos jugando la clasificación y la oportunidad de ser cabeza de grupo en el Mundial”.