Contralora Morelli rechaza vínculos con Andrómeda y hacker Sepúlveda

de inteligencia conocida como Andrómeda y con el hacker Andrés Sepúlveda. Asegura que la fuerte inversión en tecnología que ha hecho la Contraloría no obedece al montaje de una central de inteligencia y que nunca ha contratado expertos en interceptación.

“Tener una entidad moderna, una entidad que tiene laboratorio forense, que tiene los instrumentos de protección contra los hacker, pero nosotros no contratamos hackers”, manifestó.

Morelli aclaró que no sabe si dentro de los funcionarios que la Contraloría acogió tras la liquidación del extinto DAS se encontraba algún experto en interceptaciones, pues ella no escogió quienes harían parte de ese grupo, pero aseveró que en ningún momento se le ha dado a nadie la orden de interceptar o hackear a alguien, y que lo que los funcionarios hagan en su tiempo libre no es responsabilidad de la Contraloría.