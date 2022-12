Contraloría alerta sobre irregularidades en acueductos del país

La Contraloría General informó de irregularidades que encontró en proyectos de 23 acueductos en todo el país en zonas rurales y urbanas que contemplan 39 mil millones de pesos de inversión en regalías.

En el 65% de los acueductos auditados que se construyeron a partir de la aprobación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), se halló fallas estructurales, insuficiencia de insumos, falta de preparación de los operadores e infraestructura subutilizada.

Los OCAD son las organizaciones territoriales encargadas de revisar y aprobar los proyectos que se pagan con las regalías. La Contraloría encontró también que en el 52% de los proyectos no se revisa la calidad del agua, por lo que no se garantiza la pureza del líquido que es adquirido por las personas en las regiones. Además, un 66% de los acueductos distribuye agua no apta para el consumo humano.

Los acueductos están ubicados principalmente en Titiribí, Fredonia y Santa Rosa de Osos en Antioquia; Albania, Manaure y Uribia en La Guajira; Sucre, Ovejas y Majagual en Sucre; Acacías, Villavicencio, Granada, y Lejanías en el Meta; Torotó y Buenos Aires en Cauca; Venadillo y Mariquita en Tolima, y Becerril en el Cesar.

El ente de Control también detectó fallas en el proceso de tratamiento, captación y distribución y llamó la atención sobre quienes están encargados de los acueductos porque argumenta que en la mayoría de los casos los complejos son administrados por Juntas de Acción Comunal que no tienen estructuras empresariales ni el conocimiento técnico necesario para ejecutar las labores de operación y mantenimiento.

El contralor general Edgardo Maya ha dicho reiteradamente que en Colombia es necesaria una reforma urgente al sistema de regalías y ha criticado a los OCAD por considerarlos ineficaz y por falta de transparencia.