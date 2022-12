Contraloría detectó irregularidades en manejo de recursos del PAE en Arauca

La Contraloría General de la Nación encontró hallazgos fiscales por 6.251 millones de pesos al revisar contratación de Plan de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Arauca.

Entre las irregularidades detectadas se encuentran raciones que no se entregan, complementos alimenticios que no se dan en la cantidad contratada y que no cumplen condiciones de calidad e incluso entrega de alimentación escolar a personas que no están cubiertas por el PAE y duplicidad en el pago de los mismos.

La Contraloría además estableció un presunto sobrecosto en los valores utilizados por ración en los contratos de los años 2014 y 2015.

"Fue así como se determinó un hallazgo fiscal por cuantía de $4.882 millones en el contrato 573 de 2014, relacionado con el complemento alimentario jornada mañana (CAJM) y almuerzo de lunes a viernes. Otro hallazgo con presunta incidencia fiscal, por $181 millones, está vez relacionado con el Complemento Alimentario Jornada Mañana (CAJM), almuerzo y Complemento Alimentario Jornada Tarde (CAJT) para fines de semana", señala el informe de la Contraloría.

Para la Contraloría también es cuestionable también el resultado de la interventoría contratada para la ejecución del PAE, con la empresa CML Ingeniería y Consultorías S.A.S. "Las deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero al suministro de alimentación escolar por parte de la interventoría y la supervisión de la Secretaria de Educación Departamental, permitió el pago de complementos alimentarios que no cumplen con las condiciones de cantidad, aportes de energía y nutrientes mínimos requeridos en la minuta patrón, con una incorrecta aplicación de descuentos, que generó un detrimento por valor de $27 millones", agrega el informe.