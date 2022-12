En entrevista con El Espectador, Fernando Arbeláez, gerente del Fondo de Vigilancia, aseguró que el convenio con la ETB para modernizar la Línea de emergencia 123 es una adefesio. (Lea también: Contraloría ya había advertido falta de transparencia en licitación de Línea 123 )

Publicidad

“El convenio es un verdadero adefesio. Si me piden una plata, pero no me dicen para qué, ni cuánto me va a costar, no puedo girar dinero a la ETB. No puedo mandar plata alegremente, como había sido la tradición del Fondo de Vigilancia”, manifestó.