Convocan al Consejo Nacional de Estupefacientes para el 15 de mayo

Blu Radio conoció que el Consejo Nacional de Estupefacientes fue convocado para el próximo 15 de mayo para tratar en profundidad el estudio revelado por la OMS en donde se asegura que uso de glifosato es cancerígeno.

La petición la hizo el procurador Alejandro Ordóñez para evaluar las implicaciones que tendría el desmonte de esta política de aspersión de cultivos ilícitos.

El jefe del Ministerio Público manifestó que, con base en las estadísticas, el Gobierno sí ha reducido la aspersión de cultivos ilícitos en Colombia y que lo mismo ha sucedido con la erradicación manual. Agregó que la solicitud del ministro de Salud Alejandro Gaviria de suspender el uso de glifosato coincide con las exigencias de Farc en La Habana.



Además, aseguró que los argumentos del ministro de Salud “no son científicos, sino políticos”.

“Es coincidente con las exigencias que las Farc han venido haciendo en ese sentido. Los argumentos no son científicos, son de naturaleza política. El ministro no puede pretender desmontar una política pública con conclusiones no definitivas”, dijo.