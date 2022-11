Corte dice que objeciones a JEP se hundieron en Congreso y pide sancionar Ley Estatutaria

La Corte Constitucional le dio una “estocada” final a las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP. La tesis del Alto Tribunal es que los 47 votos que en el Senado se obtuvieron en la votación del pasado 30 de abril sí conformaron una mayoría suficiente, que a juicio de la corte defendió la idea de mantener el proyecto de ley.

El magistrado Carlos Bernal se declaró impedido, mientras el magistrado Luis Guerrero presentó salvamento de voto. Su tesis es que la corte debió haber analizar con mayor detenimiento los cambios que Duque propuso.

Para el alto tribunal, esos 47 votos sí constituyen una mayoría precisamente porque en el Senado hay 108 senadores. Si se les quitan los 14 que estaban en condición de impedidos, quedan 94, pero los magistrados coincidieron en mayoría que a esa cifra había que restarle la silla de dos personas que no se posesionaron: la de Aída Merlano y el exjefe de las Farc Iván Márquez.

Ahora bien, según conoció BLU Radio, la mitad de 92 congresistas que estaban habilitados para votar es evidentemente 46. Precisamente por eso, 47 votos sí eran suficientes para formar la mayoría decisoria, pues esto se traduce en la mitad más uno.

“No sólo porque no se posesionaron, sino por encontrarse en una falta temporal no reemplazable, la Corte concluyó que había que restar esas dos curules, para un total de 92 curules”, explicó el magistrado Antonio José Lizarazo, ponente de la decisión.

Según Gloria Ortíz, presidenta de la Corte Constitucional, “las votaciones están asociadas a si se insiste o no en el proyecto que se objeta. Eso significa que las votaciones en el Congreso tendrían que concentrarse en si había o no insistencia en el proyecto objetado. La Corte encuentra que esta mayoría a la que hace referencia la Constitución, había logrado el quorum para insistir en el proyecto de ley”.

Ortiz explicó: “No tuvimos necesidad de hacer pronunciamiento de fondo. Nos limitamos a establecer cómo fue el trámite en el Congreso, si había insistido o no en la aprobación del proyecto de ley. El Congreso insistió en ese proyecto de ley, tal y como fue analizado por la Corte, por lo que no nos pronunciamos sobre la competencia del presidente”.

Ahora, queda en manos del presidente Duque la sanción.