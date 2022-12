Corte no tiene potestad para separarlo del cargo: defensa de Jorge Pretelt

A través de un comunicado, la defensa del magistrado Jorge Pretelt aseguró que la Corte Constitucional no tiene potestad para separarlo del cargo.

“La designación del magistrado Jorge Pretelt como presidente de la Corte Constitucional, es un acto administrativo de carácter particular, que de acuerdo al Código Contencioso Administrativo, no puede revocarse sin la autorización del beneficiario, en este caso el doctor Pretelt. Él puede regresar cuando quiera y lo considere, la Corte Constitucional no lo ha sacado del cargo, como erróneamente algunos lo han interpretado”, dice un comunicado de la oficina del abogado Abelardo de la Espriella.



Agrega que el magistrado Pretelt se apartó de la presidencia del organismo por voluntad propia y puede regresar de acuerdo a la ley, cuando lo estime conveniente.



“Espero que en 30 días, la Comisión de Acusaciones logre dilucidar la verdad de los hechos, porque es evidente que detrás de este gran complot, montado sobre la base de chismes, rumores y especulaciones, se esconden grandes intereses, a los cuales les resulta incómodo un magistrado con ideología conservadora”, asegura.