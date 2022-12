Corte pide medidas más eficientes para frenar sobrecostos de medicamentos

En el auto 263 de 2012, la Corte Constitucional le dio una orden muy clara al Ministerio de Salud y la Comisión de Precios de Medicamentos: “expidan la regulación requerida para conjurar la crítica situación de sobrecostos de precios de medicamentos POS y no POS por la que atraviesa el SGSSS (Sistema General de Seguridad Social en Salud)”.

En revisión de ese mandato, la Corte publicó un nuevo auto en cuyo primer punto dice que su nivel de cumplimiento es medio.

“Pese a que se evidencian medidas conducentes, el reporte de resultados y que estos muestran avances en la implementación de la política, la Sala observa que las mejoras no son suficientes en relación con la superación de la falla estructural que dio origen a la orden vigésimo cuarta que contiene el componente de sobrecostos de medicamentos objeto de supervisión y tampoco permiten afirmar que sean sostenibles, por lo cual continuará con el seguimiento de las acciones que desplieguen las autoridades obligadas para atacar las fallas identificadas en la sentencia”, dice.

Sin embargo, la sala reconoció que se reportaron resultados obtenidos con la política de control implementada por el Gobierno y que han significado para el SGSSS un ahorro aproximado de $4,3 billones entre los años 2014 y 2018, lo que pasa es que los magistrados no pudieron establecer que las mejoras son suficientes para la superación de la falla estructural que dio origen a la orden.

“Así, por ejemplo, no evidenció que el Gobierno haya expedido una nueva política farmacéutica como lo requirió la Ley Estatutaria en su artículo 23, no encontró una disminución significativa en los valores recobrados por la prestación de tecnologías no PBS UPC, no pudo analizar el impacto generado por los 902 medicamentos incluidos en el régimen de control directo con la circular 07 de 2018, si se respetan sus precios o por el contrario se están cobrando valores que sobrepasan los límites impuestos, entre otras cosas”.

En el auto se pide entonces al Ministerio de Salud que continúen con las políticas de regulación de sobrecostos de los medicamentos y mantengan informada a la Sala Especial de Seguimiento mediante la remisión de reportes trimestrales que permitan comparar en cada periodo los datos registrados.

Además, pide la Procuraduría General de la Nación, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación que continúen desarrollando sus labores de investigación en relación con las faltas disciplinarias, administrativas, fiscales y penales, según corresponda, en materia de sobrecostos de medicamentos e informen a la Sala Especial de Seguimiento mediante reportes trimestrales que permitan comparar en cada periodo los datos registrados.