Corte Suprema pide que desmovilizados de las Farc puedan acogerse a la JEP

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió una decisión en la que pide que los desmovilizados de las Farc que estén postulados en procesos de la Ley de Justicia y Paz también puedan ser destinatarios de los beneficios del Acuerdo de Paz.



Dicha decisión se toma bajo la ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa, en la que se establece que los postulados a la ley de Justicia y Paz también tienen derecho de acogerse a la Justicia Especial para La Paz -JEP-, es decir pueden ser destinatarios de los beneficios que trae el Acuerdo de Paz.



El principal argumento de esta decisión es que "haber sido investigado o condenado por la pertenencia o colaboración con esa estructura subversiva" también es un criterio para recibir los beneficios de la JEP.



Cabe recordar que a varios exguerrilleros se les había negado beneficios como la libertad condicional por decisión de los jueces, quienes argumentaban que no se podía dar dicho beneficio, ya que, en el momento de la firma del Acuerdo de Paz, los mencionados no hacían parte del grupo subversivo. Otro de los motivos para negar este beneficio es que no se encontraban en las listas aportadas por las Farc en las que se evidencia su pertenencia al grupo armado. Finalmente, en el caso del desmovilizado, Hernando Buitrago Martha, se le negó la libertad condicionada argumentando que los dos sistemas de justicia se encontraban vigentes por lo cual no era posible la anulación ni del uno, ni del otro.