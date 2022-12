Cristiano Ronaldo gana su cuarto Balón de Oro

Ronaldo, Messi, Ronaldo, Messi. Los dos jugadores han confiscado la distinción suprema desde 2008, ¿pero cómo no concedérsela a CR7 esta vez? El propio jugador dijo que es su "mejor temporada a nivel individual y colectivamente" y un "año fantástico".



El modo de designación del Balón de Oro ha cambiado este año. Ya no es la FIFA la que entrega el trofeo, sino el semanario France Football, como en el pasado, tras la votación de periodistas de 173 países.



El resultado es el mismo que en 2008, 2013 o 2014. Ronaldo, de 31 años, logra por cuarta vez la prestigiosa recompensa.



"Es un nuevo sueño que se hace realidad. Nunca habría imaginado conquistar cuatro veces el Balón de Oro", declaró el portugués nada más recibir el trofeo.



"Cuando es la primera vez la emoción es siempre particular pero no podría decir que el sentimiento es el mismo, una primera vez es siempre una primera vez en todos los temas", respondió el portugués cuestionado sobre sus sentimientos respecto al logrado en 2008.



"Lo que siento hoy se parece a 2008, trabajo para ser siempre el mejor, al precio de grandes sacrificios", añadió.



"Sin el Real Madrid y la selección portuguesa habría sido imposible ganar este Balón de Oro", admitió.



En el palmarés, está detrás del argentino Lionel Messi, su rival del FC Barcelona, que ganó el trofeo cinco veces (2009, 2010, 2011, 2012, 2015).



Pero aunque Messi ganó la liga española con el Barça, no hubo pelea este año.



El 28 de mayo, CR7 ganó la tercera Liga de Campeones de su carrera, la segunda con el Real Madrid (2014 y 2016), para completar la lograda con Mánchester United (2008).



Ronaldo terminó como máximo goleador de la prueba por cuarto año consecutivo, con 16 goles en 12 partidos, y posee el récord de tantos inscritos en la competición europea (96 contando las rondas preliminares).



Menos de dos meses más tarde, un 10 de julio en el Stade de France, el capitán portugués ganó el primer trofeo internacional de la historia de su país, la Eurocopa-2016 frente a Francia, gracias a un gol de Eder en la prolongación.



Fue un guion increíble para él. Pero en la final de la Eurocopa tuvo que dejar el terreno de juego, lesionado, en el minuto 25.



Después regresó de los vestuarios al banquillo para animar a los suyos y dar consignas, como un entrenador.



Cristiano Ronaldo es por tanto este año el "Golden Boy", la figura hiperbólica del futbolista, con su incontestable éxito y su impresionante palmarés.



Con 88 millones de dólares (casi 80 millones de euros) de ingresos en 2016, es también el deportista mejor pagado del planeta, según la revista Forbes.



Y acaba por otra parte de ser citado en el escándalo de Football Leaks, acusado por un consorcio de doce medios de comunicación europeos de haber disimulado "150 millones de euros en paraísos fiscales, gracias a montajes offshore, pasando por Suiza y las Islas Vírgenes Británicas".



Gestifute, la sociedad de su agente Jorge Mendes, afirmó que la estrella está perfectamente en regla con el fisco español.



Su club Real Madrid también lo defendió reclamando "respeto" para un jugador con un comportamiento "absolutamente ejemplar".



"Quien no debe, no teme", se contentó con decir Cristiano Ronaldo, antes de colocar su cuarto Balón de Oro junto a su chimenea.