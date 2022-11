Crónica de Antonio Navarro y su primera carrera de taxista con Felipe Zuleta

En su primer día como taxista , el senador Antonio Navarro Wolff madrugó y recogió al periodista de Blu Radio Felipe Zuleta a las 4:45 de la mañana para transportarlo hasta las instalaciones de Caracol Televisión.

Zuleta contó que el congresista, ahora taxista, tiene una caja con el logo de la Fundación Cardioinfantil, que es donde los pasajeros deben depositar el dinero de cada carrera, que será donado a la clínica.

El periodista aprovechó para preguntarle las razones por las que Navarro tomó la decisión de conducir un taxi.

“No es populismo, no hay elecciones hasta 2018. Yo no sé hasta allá qué pueda pasar”, comentó.

El senador contó que trabajará jornadas diarias de 12 horas y los gastos del vehículo como gasolina, repuestos y aceite, los asumirá con su salario como senador.

Navarro Wolff tenía una bolsita con dinero sencillo, para entregar el cambio al pasajero.

Finalmente, prometió que en un mes, cuando cumpla su propósito, recogerá nuevamente a Zuleta y le contará cómo fue su experiencia.