Crónica: Recorrido por el camino de la muerte en Mocoa

Familiares de las víctimas no cesan su búsqueda en medio de las rocas gigantes que taparon barrios enteros en Mocoa. Transitan por caminos de lodo donde sus piernas quedan atrapadas y requieren de ayuda de los bomberos para salir. Cuando vuelven a pisar tierra firme, continúan su camino indagando por sus seres queridos.



Los damnificados se toman de la cintura, la barbilla y se rascan la cabeza; caminan con desgano, algunos con los ojos desorbitados, otros no paran de llorar y apretar los labios, de pasar saliva.



Algunos siguen marchando por el barrio en que vivían sus padres, hermanos, amigos… miran con desconsuelo sus casas destrozadas por la furia de la naturaleza en medio de un día soleado.



“Uno siempre viene a mirar. Si se puede recuperar algo de las cositas que uno ha dejado por estos lados. Recordar los tiempos que ha vivido acá”, dice Jesús Zúñiga mientras tapa su boca con una bayetilla para protegerse de los olores de la muerte.



Mientras juega con una bolsa en que guarda un pequeño mercado, Jesús reconoce que frecuenta el barrio destruido porque quiere evocar todo lo que vivió con sus amigos y seres queridos: “Uno viene más bien a entristecerse, la verdad. Ya no hay nada por recuperar, todo quedó destruido. Uno pasa por aquí por recordar”.



“A mi familia se la tragó la avalancha”:



En un recorrido de dos horas y media se observan muchos juguetes y cuadernos con tareas hechas o inconclusas que quedaron en medio de los escombros. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, de los 314 muertos que dejó la tragedia, 106 son menores de edad.



Jorge González, quien viajó desde Bogotá a la zona del desastre, dice que ya les dio cristiana sepultura a su hermano y su cuñada, a quienes los bomberos encontraron en el barrio San Miguel.



“Estamos buscando a mis dos sobrinos de 8 y 3 años de edad que se encuentran desaparecidos”, sostiene Jorge que, dice, ha buscado, sin descanso, en hospitales, centros médicos, Bienestar Familiar, albergues y el cementerio.



Ha recorrido Pasto, Cali, Ipiales y Neiva mirando fotografías de centenares de muertos con la esperanza de hallar a sus dos sobrinos.



“En el salón de belleza encontraron tres muertos”:



Andrés Camilo Montezuma, un hombre de 28 años de edad, camina a paso lento los senderos de su casa en el barrio San Miguel, dice que allí vivía con su mamá y en el primer piso, ahora repleto de lodo, recuerda que funcionaba un salón de belleza.



“Hace tres días encontraron tres personas muertas en mi casa. Cuerpos que era difícil identificar porque estaban llenos de barro y en avanzado estado de descomposición", explica.



Andrés Camilo dice que vio morir a su vecina cristiana en la avalancha y observó, sin poder hacer nada, cómo las piedras se llevaban a una mujer en la esquina de su cuadra.



Evocando días felices en el barrio San Miguel:



Tomando la mano de Catherine, Alexandro camina sobre los árboles muertos. Contempla las puertas caídas, el óxido en el lodo, las cocinas, ropa tendida que nadie vestirá, platos y ollas que quedaron sobre las mesas.



Alexandro camina por el lugar en creció y jugó con sus amigos: “Pasé gran parte de mi adolescencia aquí, jugando con mis compañeros del colegio. Es muy triste ver esta situación tan difícil de creer”.



La avalancha en Mocoa deja hasta el momento 314 muertos, 106 desparecidos y cerca de tres mil familias damnificadas. Entre los escombros familiares de las víctimas no cesan su búsqueda, aún no pierden la esperanza.