CTI capturó a registrador y aspirante a Concejo de Sucre por delitos electorales

Agentes del CTI de la Fiscalía capturaron a Palmina Yazmin Meléndez, aspirante al Concejo del municipio de Sucre en el departamento de Sucre por presunto fraude en inscripción de cédulas y falsedad en documento público.

Publicidad

En el operativo también fue capturado Óscar Javier Ulloa, registrador local de ese mismo municipio, quien según la Fiscalía deberá responder por estos mismos hechos.

Según el ente acusador en agosto de este año se evidenciaron irregularidades en la inscripción de cédulas para las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre. La Fiscalía estableció que quienes inscribieron sus cédulas en Sucre, Sucre "no habían votado antes allí, no residen allí y no aparecen en la base de datos del alaben".

Publicidad

Un juez con función de control de garantías no legalizó la captura de la candidata al concejo municipal.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Diversas reacciones ha generado en el Magdalena y en el país el vídeo en el cual un exparamilitar desmovilizado hace proselitismo a favor de un candidato a la Gobernación.

Publicidad

-El presidente Juan Manuel Santos se reúne, a esta hora, con su homóloga de Brasil, Dilma Roussef en la Casa de Nariño. Enseguida, los mandatarios se encontrarán con sus equipos de gobierno, antes de firmar varios acuerdos, entre los que se encuentran uno de Cooperación y de Facilitación de Inversiones entre las dos naciones.

Publicidad

-El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, asistió hoy a la plenaria de la reunión anual del Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, en la que se formalizó que Colombia presidirá la Asamblea que se llevará a cabo en octubre de 2016 en Washington, Estados Unidos.

-Más de 4 mil elementos de contrabando han sido incautados por las autoridades desde el cierre en zona de frontera con Venezuela, según reportó el director de la policía fiscal y aduanera, general Gustavo Alberto Moreno.

Publicidad

-La Policía, la Fiscalía y la Fuerza Aérea propinaron esta mañana un duro golpe a las estructuras criminales del Valle del Cauca. 40 sujetos, que integraban dos peligrosas bandas dedicadas al sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas, fueron capturados en el municipio de Pradera. Durante el operativo se utilizó un avión plataforma para seguir a los delincuentes.

Publicidad

-Al menos al 87,7 % de los colombianos le gustaría trabajar en el extranjero, con el principal objetivo de mejorar su calidad de vida, según el más reciente estudio de la firma Adecco Colombia. La investigación indica que los lugares favoritos a donde los colombianos se atreverían a viajar para trabajar son Norteamérica y Europa.

-Las Asambleas Generales de Accionistas de Codensa, la Distribuidora de Energía de Cundinamarca (DECSA) y la Empresa de Energía de Cundinamarca, aprobaron el proyecto de fusión entre ellas. Directivos aseguraron que con esta integración de mercados, se tendrá un sistema de energía más robusto, con mejor cobertura y calidad que potencializará la industria de Cundinamarca y Bogotá.

Publicidad

-La Alcaldía de Chía abrió una convocatoria, vigente hasta el próximo 30 de octubre, para otorgar apoyos educativos no reembolsables y créditos a corto y mediano plazo, para las personas que estén interesadas en vincularse a una institución de educación superior con la que la administración tenga convenio.

Publicidad

-La ciudad estadounidense de North Charleston, en Carolina del Sur tendrá que pagar una millonaria indemnización de 6,5 millones de dólares a la familia de un hombre negro, que murió en abril tras recibir cinco disparos de un policía blanco.

-La Secretaría de Gobierno Distrital se pronunció sobre presuntas irregularidades en los contratos de las alcaldías locales y dijo que llama la atención que este tema se maneje en época electoral.

Publicidad

-En Bogotá más de 200 mil personas viven en asentamientos ilegales.