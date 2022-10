“Cuando hay una urgencia es obligación atender al paciente”: secretario de Salud

de la muerte’ en las Clínicas Shaio y Paternón.

“Las urgencias no pueden ser transferidas, cuando hay una es obligación de la clínica atender al paciente y no se puede sacar como pretexto que no hay contrato con una EPS”, dijo el funcionario distrital.

Agregó que “esa es la pelea que tenemos los colombianos, si vamos a estar supeditados a EPS que no prestan un buen servicio”. “Creo que estamos cambiando de fachadas a las EPS pero con los mismos problemas”, dijo sobre la reforma pensional que cursa en el Congreso.

“Tenemos que abrir una investigación a las clínicas”, concluyó.