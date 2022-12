Cuba y Estados Unidos reanudan negociaciones para restablecer relaciones

Cuba y Estados Unidos se vuelven a reunir este lunes en La Habana para reanudar sus negociaciones sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, anunciado en diciembre pasado, con los esfuerzos centrados en acordar la apertura de embajadas lo antes posible.



La directora general de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Josefina Vidal, y la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Latinoamérica, Roberta Jacobson, quien llegó ayer domingo a la isla, encabezan los equipos negociadores, en los que participan menos funcionarios que en las rondas de diálogo anteriores.



Según la emisora local Radio Reloj, el encuentro se celebra en el Palacio de Convenciones de la capital cubana, si bien oficialmente las partes no han confirmado el lugar de la reunión.



No se sabe tampoco cuánto durarán estas nuevas conversaciones, que se pueden prolongar varios días en función de los progresos logrados, comunicó el viernes el Departamento de Estado de EE.UU.



Este nuevo encuentro se celebra bajo una total discreción mediática y, por el momento, la prensa internacional acreditada en la isla no ha sido convocada para la cobertura informativa de la reunión.



Las conversaciones que se celebran hoy son la continuidad a lo abordado por las partes en la segunda ronda, celebrada en Washington el 27 de febrero, cuando trataron los aspectos técnicos y formales para la reapertura de las respectivas embajadas, cerradas desde 1961, cuando se interrumpieron las relaciones diplomáticas.



EE.UU. ha repetido en varias ocasiones que su deseo es abrir las embajadas antes de la Cumbre de las Américas, que se celebra el 10 y 11 de abril en Panamá, y donde se verán las caras los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y el estadounidense Barack Obama por primera vez desde el anuncio del restablecimiento de relaciones el pasado 17 de diciembre.



En la segunda ronda de Washington, centrada en ese asunto, no salieron avances concretos, pero los dos equipos negociadores se mostraron optimistas sobre los progresos y destacaron el clima constructivo de las conversaciones.



Cuba había condicionado la apertura de legaciones a su salida de la lista de países patrocinadores del terrorismo, en la que figura desde 1982, pero después de la ronda de Washington Josefina Vidal indicó que no era una "condición previa" para el restablecimiento de relaciones.



Estados Unidos está analizando si elimina a Cuba de ese listado y espera tomar una decisión "pronto", manifestó la semana pasada una funcionaria del Departamento de Estado.



En paralelo a las negociaciones diplomáticas, ambos países han mantenido en las últimas semanas contactos sobre temas técnicos, entre ellos, sobre aviación civil y tráfico de personas, y está previsto que a finales de este mes se reúnan expertos para discutir sobre derechos humanos.



