¡Cuidado! Comprar el carro de sus sueños podría convertirse en una pesadilla

No cumplir con los procesos de compraventa de vehículos les salió muy caro a dos personas cuyos testimonios obtuvo BLU Radio. Por no llevar los carros a cumplir con los protocolos formulados por las autoridades en estos casos, los denunciantes tuvieron graves pérdidas.

Una de estas personas, de 26 años, pidió proteger su identidad y contó lo que le aconteció con una red criminal que ofrece vehículos que aparentemente están legales, pero realmente son carros que fueron hurtados en otra ciudad.

La víctima asegura que quiso cambiar su automotor y consultó una plataforma digital donde se ofrecen los carros. Tras una dispendiosa búsqueda, se decidió a comprar uno. La mujer contó que entregó documentos y su carro como parte de pago, además de encimar 20 millones de pesos para cerrar el negocio.

Sin embargo, días después una patrulla de la Policía la detuvo porque el carro que había comprado aparecía como hurtado. La sorpresa de la propietaria fue mayor así que se dio a la búsqueda de la persona que le ofreció el vehículo. Se llevó una sorpresa al darse cuenta de que no le contestaban y que había sido estafada.

Frente a este caso, la Policía Nacional formuló las siguientes recomendaciones:

- Solicite el servicio de revisión técnica que prestan las salas de automotores de la Policía, los requisitos y las ubicaciones de estos lugares pueden ser buscados en la página de la Policía Nacional o a las líneas en Bogotá 4127511 - 4126890

- En este lugar se verificará que los sistemas de identificación del vehículo sean originales, así mismo se revisará que el automotor no esté siendo requerido por autoridades judiciales y administrativas.

- Recuerde que la única base de datos que administra órdenes de inmovilización de vehículos está a cargo de la Dijin y no es compartida con entidades privadas.

- En este lugar las autoridades establecen si el vehículo que va adquirir le fue alterada la identificación, si ha sido objeto de falsedad marcaría, o si fue gemeleado, utilizando placas falsas, el delincuente hace pasar automotores que han sido hurtados o que están siendo requeridos por la justicia, como vehículos que no registran antecedentes.

- Verifique que el automotor que va a comprar esté libre de deudas, si presenta una limitación a la propiedad asegúrese que el vendedor tenga el documento de paz y salvo que otorga la entidad que lo requiere y compruebe que este sea original.

- No recurra a tramitadores para realizar la compraventa de vehículos, ni para acceder a los servicios de las salas técnicas de automotores, asegúrese que quien ofrece el automotor es el propietario y no un tercero.

- Desconfíe cuanto el vendedor ofrece el vehículo a un valor por debajo del precio del mercado, esto puede ser un indicio de que el vehículo tiene un problema.

En la actualidad la Policía Nacional cuenta con 36 salas técnicas a nivel nacional, donde cualquier persona puede verificar si el automotor que está adquiriendo es legal.