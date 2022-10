“Dale Mariano, no seas boludo”: Daniel del Regno al recibir llamada del papa

recibió una llamada del Sumo Pontífice.

“Hola Daniel habla el cardenal, te habrás enterado de lo que sucedió”, le dijo Francisco al canillita de Buenos Aires, quien riendo le respondió “dale Mariano, no seas boludo”, pensando que un amigo (llamado Mariano) le estaba jugando una broma.

“El papa me insistió que era él quien me estaba llamando desde Roma, para saludarme y agradecerme por mi servicio. Me llamó porque habíamos quedado en que le siguiera llevando el diario (La Nación) a la catedral”, agregó del Regno .

“El papa me decía que me calmara, que me tranquilizara, que estaba llamando solo para saludarme”, dijo Daniel.

La verdad que los gestos de humildad de él son un montón, él es así realmente. Le dije que se cuidara porque se expone mucho”, puntualizó el vendedor de diarios en Buenos Aires.