Dani Alves la emprendió contra la dirigencia del Barcelona

porque no se ha atrevido a decirle que posiblemente no iba a tener sitio en el nuevo proyecto.

Publicidad

"Tengo clarísimo que había dudas conmigo, por eso no me sirven las historias. Me gusta que vayan de frente, si creen que no sirvo, que lo digan. No somos niños", ha manifestado el lateral azulgrana, desatado en cada respuesta de una de las ruedas de prensa más elocuentes que se recuerdan en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Alves recoró que lleva "más de 300 partidos y muchos títulos" con el Barça para que se le trate como a uno más. "Me he ganado el derecho a que se me respete un poco más, me lo he currado", ha subrayado.

Publicidad

En cualquier caso, el lateral brasileño decidió que su etapa como azulgrana aún no ha acabo después de hablar con el nuevo técnico, Luis Enrique Martínez. "Él me dijo que contaba conmigo y, si él cuenta conmigo, yo cuento con él. Es un placer trabajar con una persona como Luis", ha señalado.

Publicidad

El defensa azulgrana aclaró, además, que no finaliza contrato la próxima temporada como se viene diciendo, sino en 2016, aunque él no piensa más allá de recuperar su mejor nivel esta temporada. "Para mí este año es vital", manifestó.

En este sentido, el nuevo proyecto del Barcelona le recuerda al de hace siete temporadas, cuando empezó a forjarse el equipo campeón que dirigía Pep Guardiola. "Creo que hemos hecho unas incorporaciones buenísimas y que llegan con la misma ilusión con la que llegamos nosotros en 2008", ha opinado.

Publicidad

De entre los nuevos fichajes, ha destacado al uruguayo Luis Suárez: "Es un grande, tiene sangre competitiva y es un placer tenerlo aquí. Necesitamos gente mala, porque sino la carga viene toda para mí, porque siempre me toca hacer de poli malo", ha comentado entre risas.

Publicidad

Ésta será su séptima temporada con el Barcelona. No sabe si habrá alguna más, pero lo que tiene claro es que este verano aún no era el momento de dejar el club.

"Sé que un día llegará el momento de irme, pero cuando ese día llegue me gustaría salir de aquí con la sensación de que se va un gran profesional y un gran jugador. Si me fuera ahora, no iba a salir con esa sensación, porque parecería que la culpa de todo la tendría yo", ha argumentado.

Publicidad

Para Alves, es "evidente" que el Barça lleva "dos años malos" y él acepta su parte de responsabilidad: "Asumo mi parcela de no estar a la altura de la expectativas de estos dos años. Yo soy el que ha acostumbrado a la gente a disfrutar conmigo y estoy ilusionado de volver a ser el que fui".

Publicidad

Sin embargo, también ha recordado que el fútbol es un deporte de equipo y que es el colectivo el que gana y pierde títulos. En este sentido, el brasileño ha querido exculpar al técnico del año, Gerardo 'Tata' Martino, de no haber conseguido nada importante la pasada campaña.

"La culpa no fue del 'Tata', fue nuestra, que no conseguimos hacer las cosas bien. Que la gente no compre esa teoría, porque el 'Tata' tenía la misma idea que los entrenadores anteriores. Fue culpa nuestra lo que pasó", ha reiterado.

Publicidad

Pese a todo, el Barcelona estuvo a un partido de conquistar la Liga y la Copa del Rey. Y Alves, en un arranque de sinceridad, ha señalado que hubiese sido "injusto" haber ganado estos títulos. "No los merecíamos", ha apostillado.

Publicidad

El lateral del Barcelona sabe que tendrá que cambiar el sentir de la afición, que antes lo adoraba y ahora lo silba, pero volver a ser el de antes es el reto que se ha marcado este curso.

"Tengo mucha personalidad, y las críticas me motivan. Los pitos son como una inyección de adrenalina, un aviso de que algo estás haciendo mal y que hay que cambiar", ha asegurado.

Publicidad

Eso sí, ha pedido que le juzguen como futbolista, no como persona: "Que la gente mire lo que hago dentro del campo, no fuera, porque mi vida privada es mía y si no gusta que cuelgue un vídeo bailando o cosas así, que no me sigan, que a mí no me dan dinero por cada seguidor que tengo (en las redes sociales)".

Publicidad

Con su compatriota Neymar da Silva lesionado, Brasil no pudo levantar la Copa del Mundo en su casa y se fue por la puerta de atrás al recibir una goleada de escándalo contra Alemania en los cuartos de final.

Alves también se ha sentido una de las cabezas de turco del mal papel de la 'canarinha', el 'poli malo' al que dice estar "muy acostumbrado".

Publicidad

Con Neymar ya recuperado de su fractura lumbar, se espera que el astro brasileño sea una de las estrellas del Barça esta temporada, y Alves también se ha mojado al respecto.

Publicidad

"Neymar estuvo bien el año pasado, pero este año tiene que estar mejor, sino le van a caer palos. Esto es así", ha sentenciado.

El defensa del Barcelona incluso se ha atrevido a valorar la posible llegada de un compatriota suyo, el lateral derecho del Sao Paulo Douglas Pereira, para ocupar su misma demarcación.

Publicidad

"Es un gran jugador. Y todo lo que sea aumentar el nivel de competitividad aquí siempre será bienvenido", ha concluido. EFE