Daniel Quintero tras interrumpir en la Andi: "La censura no puede estar encima de la vida"

En medio del Congreso de la Andi, que se desarrolla con candidatos presidenciales y otros actores públicos en Cartagena, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero se coló al panel con una bandera de Palestina e interrumpió la conversación mientras era abucheado por los asistentes al recinto, mientras que Bruce Mac Master le dice que “no es la manera”.

Daniel Quintero mostrando la bandera de Palestina en el congreso de la Andi Foto: video Blu Radio

A los minutos abandonó el sitio en medio de los abucheos de las personas que llegaron al Congreso, pero se detuvo unos minutos para dar unas declaraciones del porqué hizo eso y aseguró que “fue censurado” por la Andi por el apoyo a Israel, que ha manifestado al lado del presidente Gustavo Petro, quien tampoco fue invitado.

“Solo dos personas fueron censurada para asistir. El presidente de la República y yo como candidato presidencial, que no nos dejaron estar acá. ¿Por qué? Porque tanto el presidente como yo nos opusimos a la venta de carbón al Estado genocida de Israel, por eso, nos sacaron de acá. Pero vengo a dar un mensaje: la plata no puede estar por encima de la vida, la censura no puede estar por encima de la vida. Ni Colombia ni la Andi pueden estar del lado de la muerte”, dijo y se retiró del sitio, mientras algunos también lo aplaudieron.

En pocos minutos, este situación dio de qué hablar en redes sociales, de quienes lo apoyaban como los que lo criticaban.

Esto ha generado diversas opiniones políticas, entre esas, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que en un corto mensaje dejó ver su inconformidad con lo sucedido: "El ladrón no tiene pudor".

Cabe recordar que diversos ministros no asistieron al Congreso de la Andi en apoyo al presidente Petro, que no fue invitado por parte de Bruce Mac Master, presidente de esta organización, quien dijo que nunca se le bloqueó la entrada al mandatario y fue una decisión personal del jefe de Estado.