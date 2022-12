Debate de reforma tributaria podría aplazarse hasta 2017, según congresistas

Voceros de las comisiones económicas del Congreso de la República señalaron que el estudio de la reforma tributaria en la corporación podría aplazarse hasta el próximo año.



Según se conoce, los congresistas no estarían dispuestos a aprobar el proyecto de la reforma “a pupitrazo”.



Algunos aseguran que el Ministerio de Hacienda presentó la reforma tributaria “muy tarde”.



El pasado 19 de octubre, el ministro Mauricio Cárdenas radicó ante el Congreso la reforma tributaria que, entre otros, aumenta el IVA del 19 al 19 por ciento.



Escuche en este audio más información sobre:



-El presidente de Analdex, Javier Díaz, dijo es necesario que la reforma quede aprobada este año.



-Blu Radio conoció el recurso de apelación de la defensa de Santiago Uribe con la que se busca tumbar el llamado a juicio de la Fiscalía. Denuncian falsos testimonios y piden la libertad del hermano del ex presidente Uribe.



-La Procuraduría reforzará la vigilancia y el control durante las elecciones de gobernador en el departamento de La Guajira este domingo 6 de noviembre.



-El Instituto Nacional de Salud advirtió que para tener una intoxicación por mercurio se debe consumir atún continuamente y durante varios años.



-Los trabajadores del hospital universitario del Valle denuncian que Cali no tiene cómo afrontar las emergencias que se presenten en diciembre, especialmente durante la feria, ante el recorte masivo de personal de la entidad médica.



-Para mitigar la crisis económica que atraviesan los hospitales departamentales en el Atlántico, se logró un acuerdo con la Nueva EPS cuyos pacientes serán atendidos por la red pública hospitalaria.



-Estados Unidos teme que el próximo martes en la celebración de sus elecciones presidenciales pueda haber un ataque cibernético.



-La gimnasia rítmica es otra de las disciplinas deportivas que inicia formalmente su ciclo a Tokyo 2020. Lo hace con el campeonato nacional interclubes en la ciudad de Medellín.



-La Policía tiene listo el plan éxodo para garantizar la movilidad durante este puente festivo. En las salidas de Bogotá se habilitarán carriles de Transmilenio, semáforos intermitentes y reversibles.



-Un hombre asesinó a su vecino porque no le bajó el volumen al equipo de sonido. La víctima, aunque trató de explicarle que él no era el dueño del lugar, fue herido con un arma blanca.