Debate en Mañanas BLU: “Que la condena no sea en su casa”, indignación por locutor que maltrata a mujer

La mesa de trabajo de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, debate sobre el caso de Edgardo Carreño, director de la emisora comunitaria “Cafetal Stereo” en el departamento de Cesar, que fue grabado mientras agredía a su esposa.

En las imágenes se ve al hombre aplicar en el suelo una llave a la víctima, identificada como Nohemí Ríos, quien interpuso acción judicial contra el comunicador.

Estas son las imágenes virales:

Los hechos

Según medios locales, como Radio Guatapurí, no es la primera vez que Carreño Pavajeau comete este tipo de actos.

Los hechos se registraron el pasado puente festivo del Día del Padre y fue hecho público a través de la cuenta de Twitter @Saday_Rosado .

"Todos sabemos que Edgardo Carreño está acostumbrado a pegarle a las mujeres", dice la publicación.

En un audio revelado por la víctima, el locutor desestima que una acción judicial en su contra prospere. “Te apuesto lo que tú quieras y te lo voy a ganar, te voy a demostrar que nada me va a pasar, nada me van a hacer porque no tienes pruebas de nada. Nada grave”, se oye en un audio atribuido a Carreño.

"No tienes nada. Con eso no me vas a tramar tú. Se irá a llenar la Fiscalía no, la Fiscalía está llena, está llena de demandas por maricadas así como ésta", agrega el audio divulgado.

La fiscal Lucila Mercedes Vidal, directora seccional del ente investigador en Cesar confirmó la apertura de la indagación.

