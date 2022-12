Debate: ¿Quién pierde más con proceso de revocatoria de Petro?

Tras la decisión de la Corte Constitucional de revivir la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, los panelistas de Mañanas BLU discutieron que tan conveniente resulta esta determinación.



Para Nicolás Uribe “hoy triunfa la legalidad. Ante el desafío permanente de Petro a las instituciones, a los fallos judiciales, por primera vez prima el Estado de derecho y no la voluntad de un alcalde que se ha caracterizado por no cumplir con las normas”.



Por su parte, Juan Lozano considera que ya es demasiado tarde para el proceso de revocatoria “cuando le van a quedar en efectivo uno o dos meses de mandato, harían incurrir al país y a la ciudad en un costo monumental”, apuntó.



Entretanto Sandra Borda manifestó “que va ser dramático para la ciudad pero lo cierto es que la Corte cuando estaba tomando la decisión el único factor que podía tener en consideración era el derecho de aquellos que convocaron a la revocatoria, no tenía alternativa de tomar una decisión distinta”.



Finalmente, Aurelio Suarez se pregunta “por qué llegó esto a la Corte Constitucional, sin duda toda la acción de la tutelatón y las actividades que se desarrollaron para evitar la revocatoria terminaron colocando este tema allí”.