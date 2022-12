¿Debe consultarse a las comunidades sobre su futuro minero?

Radical), debaten sobre la pertinencia de elevar a consulta popular la reglamentación de las zonas mineras y en general del sector.

Según Telésforo Pedraza, las consultas ha sido viciadas por actores armados y mafias “que le pagan a la gente por votar” y se hace necesario “una política en todos los estados” que alcance, incluso, a las “corporaciones que se están gastando la plata en burocracia sin hacer nada por el medio ambiente”.

Las acciones populares se han deformado, han perdido seriedad y el contexto de visibilidad con el que fueron creadas, dijo e insistió en que “para que sigamos siendo un país respetado debemos tener reglas y normas de juego claros”, si las multinacionales “hacen inversiones que sepan a lo que se deben comprometer y cumplir”.

De acuerdo con Luz Stella Ramírez, las consultas “se cayeron porque no se hizo como se debía hacer”, el Gobierno las ha hecho con su propio amaño. “Las multinacionales pueden estar aquí, pero no como están ahora, haciendo lo que quieren”, se debe respetar “la tradición de 70 u 80 años de los mineros artesanales” a los que las leyes les fueron cambiando y no se les respetó “los derechos adquiridos como lo exigió el procurador”.

Para Ramírez, “si hay mineros criminales, se deben detener y enjuiciar, pero que no se criminalice la minería”, mientras que a las multinacionales como la Drummond, “que la vienen sancionando desde el 2000”, solo por presión de la comunidad en 2014 la sancionaron.

“No hay necesidad de reformar o acabar la consulta, no lo haciéndola con los consultivos sino con los pueblos, pero es muy costosa y por eso no se ha hecho bajo la ley”, dijo.