¿Debe prohibirse la cabalgata en la Feria de Cali? Análisis

Este año, durante la versión número 56 de la Feria, el tradicional evento inaugural dejó una mujer muerta al caer de su caballo durante el desfile por lo que se despertó nuevamente la pregunta ¿debe prohibirse la cabalgata?

Para Héctor Riveros, “la cabalgata debe ser un evento que se borre de la Feria de Cali, no solo por los accidentes que se presentan con las personas, sino por los animales, estamos en camino a eliminar todos los eventos en los que se les genere algún tipo de sufrimiento”.

Agregó que sería una buena idea que “se haga una exposición equina pues es algo muy bonito de ver, pero la cabalgata debe desaparecer”.

Por su parte, Rafael Guarín aseguró que el problema no es la cabalgata, “la cosa es de seguridad, aquí el tema no son los caballos ni el evento, el problema son las personas que ingieren licor durante el mismo y es de ahí que se presentan los accidentes, la solución no es cancelar, lo que hay que hacer es reforzar el tema de la seguridad”.