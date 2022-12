Decisión de revivir revocatoria de Petro es una burla a Bogotá: Miguel Gómez

En entrevista con Mañanas BLU, el promotor de la revocatoria a Gustavo Petro en 2014, aseguró que la decisión de la Corte Constitucional de revivir el proceso este año, cuando el alcalde está terminando su mandato, no beneficia sino afecta a Bogotá.



“La decisión de revivir la revocatoria de Gustavo Petro es una burla a los bogotanos”, comentó Gómez.



El exrepresentante a la Cámara explicó que en las próximas horas se reunirá con los otros promotores de la revocatoria, para decidir el paso a seguir, aunque enfatizó en que “a estas alturas la revocatoria no tiene ningún sentido sino que pone en una situación más delicada de la que ya está Bogotá”.



“Aquí hay mucho de política, que no vengan a decir que sus consideraciones son esencialmente legales y se están protegiendo los derechos de los ciudadanos”, dijo Gómez.



Cabe recordar que en las últimas horas la Corte le dio a la Registraduría un plazo de 60 días para citar a las urnas a los habitantes de la capital del país.



Blu Radio estableció que los magistrados Gloria Ortiz, Jorge Iván Palacio y Jorge Ignacio Pretelt acogieron los argumentos de un ciudadano que interpuso una tutela reclamando la reactivación de la convocatoria, señalando que en caso de no hacerse se estarían violando los derechos políticos de los ciudadanos.