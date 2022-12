Decisión de tribunal salvaguarda la presunción de inocencia: abogado de Hoyos

El abogado Pedro Aguilar, defensor de Luis Alfonso Hoyos, manifestó en Mañanas BLU que la decisión de un tribunal de ordenar a Julián Quintana, director del CTI, de retractarse por afirmar que su cliente es autor de las chuzadas, salvaguarda el principio de presunción de inocencia.



“La Fiscalía siempre tiene que referirse en unos términos tales donde se respete el principio de presunción de inocencia. En ese sentido se le pone un límite al funcionario para que se haga referencia a una persona indiciada no se dé en esos términos”, dijo (Lea también: Hoyos pidió a Procuraduría investigar a director del CTI por sus declaraciones ).



Agregó que Hoyos no le está huyendo a las autoridades ya que no hay suficientes garantías para asistir a la audiencia de imputación de cargos.



“Hay que cumplir unos protocolos y la Fiscalía no los ha cumplido. La audiencia no se ha realizado no porque nosotros la hayamos dilatado”, manifestó (Lea también: Director de CTI, a rectificar por tildar a Hoyos de ser autor de chuzadas ).



El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Quintana que en el término de 48 convoque rueda de prensa para que rectifique las declaraciones.