Decisión sobre proyecto VIP en zona de ricos no se basó en debate social: juez

El juez Jorge Luis Lubo dijo en BLU Radio que su decisión sobre el proyecto del Distrito de construir vivienda de interés prioritario, en el norte de Bogotá, no se basó en un debate social y que para ello se tuvo en cuenta otros.



“El proceso nunca se enfrasco en un debate social. El proceso se dedicó a unos debates inminentemente jurídicos: en la aplicación de la ley novena de 1989, igualmente sobre el valor de las viviendas de interés prioritario y otros aspectos que consideramos necesarios en virtud de una sentencia del Consejo de Estado del año 2007, que dice que el juez popular puede, bajo los mismos hechos que analizando, puede emitir sentencia”, dijo.



El juez explicó que no es cierto que uno de los argumentos para tomar la determinación sea el detrimento patrimonial de las casas y apartamentos para los vecinos del sector.



"El fallo se fundamenta en que hay detrimento de los recursos públicos de los contribuyentes. Como primera medida tenemos que el artículo 3 del decreto 0074 del año 2003 e igualmente la ley 1537 del año 2014, en la interpretación de esos artículos, nosotros entendimos que las viviendas VIS y VIP se deben construir en terrenos que sean exclusivamente destinados para ese propósito. (…) Es decir, no puedo construir VIP en un sitio donde igualmente voy a hacer parqueaderos públicos", indicó.