Decisiones políticas buscan eliminar al señor alcalde como ponente: Daniel Prado

que el ministerio público no le concedió el tiempo prudente conocer la investigación al alcalde.

Prado manifestó que se entrevistó con el funcionario delegado para la práctica de esas pruebas y le manifiesta que tenía una orden para que se terminase dicho investigación de inmediato.

“Solicité unas copias y un tiempo prudente para revisar el material. Me autorizaron las copias, pero no el tiempo necesario. El miércoles me llegó un oficio donde me notifican del cierre de la etapa de la investigación. Entonces, no hay garantías”, dijo el abogado.

“Yo pienso que la decisión está tomada, creo que va haber una formulación de cargos. Hay una cantidad de rumores que eso está cocinándose. Hay unas decisiones de carácter político que pasan por eliminar como ponente político al señor alcalde”, agregó Prado.

Por último, el exdefensor de Petro cuestionó que por qué en otros procesos como el de los falsos positivos, las intervenciones del DAS, el Carrusel de la Contratación, entre otros, la Procuraduría no ha actuado con la misma diligencia.