Declaración de ‘Monoleche’ es un nuevo montaje en mi contra: Iván Cepeda

El exjefe paramilitar Ignacio Roldán Pérez, conocido con el alias de ‘Monoleche’, escribió un nuevo capítulo en la ya muy tensa batalla judicial entre los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez.

Luego de la declaración en la cual reveló que recibió supuestos ofrecimientos a nombre del senador Iván Cepeda para participar de un montaje contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe, Cepeda desmintió esa versión y la calificó de “cortina de humo”.

“Yo no conozco, ni he visitado, ni tengo relación alguna con ese exjefe paramilitar y me imagino que esto sigue siendo parte de los montajes que se intentan realizar en mi contra, una vez que la Corte ha llamado a indagatoria a Álvaro Uribe y que se desarrollan, de una manera intensa, los procesos contra Santiago Uribe”, indicó Cepeda.

El congresista se declaró listo para asumir la defensa en los estrados judiciales y dijo que no renunciará ni hará “un show” para no acudir a la justicia.

“No tengo miedo a la Corte Suprema de Justicia, como sí lo tiene Álvaro Uribe”, puntualizó.

“No tengo ningún conocimiento de quién es el señor alias ‘monoleche’, nunca lo he visto, mucho menos he buscado contactos con alguien a través del cual pueda enviarle mensajes. Esto es un nuevo montaje que viene del lado del uribismo”, concluyó Cepeda.

