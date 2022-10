Declaraciones de Gaviria fueron hechas con un espíritu constructivo: Cancillería

La Cancillería de Colombia rechazó, a través de un comunicado, las declaraciones del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, en las que se refirió a la lucha antidrogas.



Este es el comunicado:



El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, manifiesta su rechazo por las desafortunadas palabras expresadas por el señor Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ante la Oficina de Aduanas, en las que hizo referencia a las recientes opiniones del expresidente Cesar Gaviria en torno a cómo abordar la lucha antidrogas y cómo extraer lecciones de la experiencia de Colombia en esta materia.



Entendemos que las declaraciones del expresidente Gaviria fueron hechas con un espíritu constructivo para que los países que afrontan este flagelo puedan aprender de situaciones vividas por Colombia y avancen en la erradicación de la droga, tanto en el consumo como en el tráfico de esta. El expresidente Gaviria forma parte de la Comisión Global sobre Política de Droga y es reconocido a nivel mundial en esta materia.



A su vez, la Cancillería colombiana rescata las apreciaciones formuladas en el comunicado del 8 de febrero por el portavoz de la Presidencia Filipina, Ernesto Abella, mediante el cual señalan su aprecio por los comentarios y observaciones formulados por el expresidente Gaviria y su respeto por sus opiniones en torno a que la lucha antidrogas no puede ganarse solamente con la participación de las fuerzas armadas, sino como un esfuerzo ampliado de salud pública. Al respecto el portavoz menciona los programas de tratamiento y rehabilitación en funcionamiento en Filipinas para atender la drogadicción.



La Cancillería ha enviado una nota a la Cancillería de Filipinas resaltando la importancia del respeto y lenguaje en el trato entre países y entre sus ciudadanos.