Declaraciones de Jean Arnault son injustas e inadecuadas: Rodrigo Rivera

Luego de que la ONU advirtiera que el 55% de los excombatientes de la Farc ya no están en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación, el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, calificó esas declaraciones como “injustas”.



Aunque el jefe de la primera misión política de la ONU, Jean Arnault, señaló que los espacios del Gallo y Policarpa han sido abandonados en su totalidad, el funcionario aclaró que en muchos casos los excombatientes se han ido a otras zonas por mejores terrenos para producir.



“El Gobierno no tiene forma de imponerle a la Farc que esa comunidad se quede allá. En el caso de Gallo los propios integrantes dijeron: aquí no nos quedamos, eso no nos sirve para proyectos productivos”, aseguró.



Rivera le pidió a las Naciones Unidas no dejarse “atrapar” de la época electoral en donde la Farc está haciendo política.



“Tender una sombra de duda sobre un proceso en el cual estamos haciendo esfuerzos tan grandes francamente me parece injusto con los esfuerzos del Gobierno e inadecuado frente a la clase de relación de confianza que hemos construido con la ONU”, dijo.



Agregó que las declaraciones de Arnault son injustas con miles de miembros de la Farc que están haciendo su proceso de reincorporación.



Finamente, aclaró que el Gobierno no está improvisando en el rocoso de implementación del acuerdo de paz.

- La Contraloría demandarán ante la Corte Constitucional la descapitalización del Fondo Nacional del Ahorro el próximo año por considerar que se pueden afectar los ahorros de los usuarios.

- En medio del debate sobre el uso de los buses escaleras tras el accidente en Sabanalarga que dejó 14 muertos, el gobernador Luis Pérez aseguró que la Agencia de Seguridad Vial trabaja en la prevención, pero aclaró que esta tradición es como el chicharrón: es dañina, pero a todos les gusta.

- Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron hoy una conversación telefónica en la que trataron como tema central la crisis en Siria.

- Es tendencia en redes sociales la renuncia de Robert Mugabe. Personalidades del mundo político y social se pronunciaron sobre este hecho determinante para Zimbawe.

- Fue habilitada la vía Bogotá Girardot la cual permanecía cerrada por motivo de deslizamientos que bloquearon esa vía por el fuerte invierno de las últimas horas.

- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le pide a la DIAN que rinda un informe tributario de las sociedades Uber SAS y Uber para saber si son la misma empresa.



