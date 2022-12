Declaraciones de Petro desafían la realidad: vocero de Aseo Capital y Lime

Juan Pablo Estrada , vocero de Aseo Capital y Lime, dos de los operadores privados encargados de la limpieza en Bogotá, aseguró que no entrarán en polémica con Emilio Tapia, hoy testigo de la Fiscalía en el carrusel de la contratación, luego de que el excontratista afirmara que los operadores privados de basura, a quienes Gustavo Petro les quitó el negocio, orquestaron un boicot contra la administración y decidieron entorpecer la operación en la transición hacia el nuevo modelo de basuras de Bogotá.

“Los operadores privados, después de que al alcalde se le vencieron las zonas de servicio exclusiva y que no adelantó una licitación, estaban prestos a continuar con el esquema de libre competencia; Petro hizo una manifestación en ese sentido pero en octubre de 2012 dijo que no y que solo el Acueducto recogería las basuras. Se creó una polémica que duró al menos dos meses y la pelea de los operadores era por recoger basura no por no hacerlo”, recordó Estrada.

“Nosotros creemos que declaraciones de Petro, francamente, desafían la realidad. Ahora veo un escenario distinto de complot porque el alcalde lo que plantea es no recogió basura para que hubiera más”, afirmó el vocero frente a las acusaciones que hace el burgomaestre contra las empresas privadas de aseo.

“Como se le dijo al superintendente de Servicios y a la Uaesp diciembre es el mes con mayor producción de residuos sólidos y nos cerraron los rellenos a media noche, solo se pudieron hacer recorridos hasta las 11:30 p.m. Francamente si la ciudad hubiera estado sin basura dos días antes se hubiera notado”, agregó.