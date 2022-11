Declararán protección absoluta en zona de avalancha en Mocoa

La zona de riesgo donde se materializó la tragedia que afectó a Mocoa será declarada como de Protección Absoluta, es decir, que desde ahora no se podrá llevar a cabo ninguna clase de intervención en ese lugar.



El anuncio lo hizo el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez.



Esta decisión se convierte en un determinante ambiental para el ordenamiento territorial, no solo de Mocoa sino de los sectores rurales.



Cabe recordar que las personas muertas en la tragedia es de 315 y 103 desaparecidos. Hay 29 cuerpos inhumados identificados sin reclamar y cerca de 2.900 familias damnificadas.



En el noveno día de la fase de respuesta, las siguientes fueron las líneas de acción que determinarán la atención en Putumayo:



Medio ambiente: Se realizó mesa técnica en la que se determinó ubicar puntos críticos en la zona afectada por la creciente de las aguas de la quebrada Taruca. Se requiere concentrar maquinaria amarilla para limpieza de los ríos y quebradas afectadas por la creciente súbita.



Igualmente trabajará en la delimitación de las zonas de riesgo conocida técnicamente como franja amarilla para ser entregada a la defensa civil, que se encargara con esta información de proyectar mecanismos de alerta temprana. Se determinó que solo los estudios técnicos de las autoridades especializadas en el medio ambiente serán utilizados para tomar cualquier clase de decisión.



Infraestructura: Recorrido por el lecho de la Quebrada Taruca con el fin de hacer verificación y demarcación de grandes rocas arrastradas por la creciente del 31 de marzo…



Continúan trabajos de dragado de los ríos Sangoyaco y Mulato, además de la limpieza de las vías de la ciudad de Mocoa.



Se iniciará recorrido con la Alcaldía local para iniciar tema de inventario de viviendas que serán demolidas.



Alcaldía local concluirá censo total de Viviendas afectadas por la creciente súbita.



Agua: Se han distribuido 11 millones y medio de litros de agua distribuidos en 45 carro-tanques en todos los sectores de la ciudad durante la primera semana después de ocurrida la tragedia.



Se destinarán cinco carrotanques para aseo de la ciudad.



Albergues temporales: Quedan 75 personas en el ITP que serán trasladadas paulatinamente por la Policía Nacional a los nuevos albergues.



Cruz Roja analiza posibles sitios de ubicación para un nuevo albergue.



Ejército: Complementará trabajos en la vía que permitirá acceso al ITP directamente sin afectar a esa entidad educativa. Igualmente el Ejército será le entidad encargada de canalizar las ayudas que lleguen a Mocoa para atender a los damnificados.



Defensa Civil Colombiana: El albergue Las Américas cuenta con 75 familias compuestas por 276 personas. En dicho lugar se desarrollará trabajos de recuperación de documentos de identidad para los damnificados por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.



ICBF: El albergue especial de esta institución cuenta 21 familias compuesta por 83 personas, que fueron trasladadas al albergue especial de atención por parte de esta entidad.



Defensoría desarrollará recorridos de apoyo psicosocial en todos los albergues en que se encuentran albergados los damnificados.



Salud: traslado al hospital de casos especiales de salud personas que estaban enfermos desde antes de la tragedia.



Cancillería: se completaron 47 traslados a otras ciudades de damnificados que manifestaron su interés en salir de Mocoa. En curso otras 530 solicitudes



Compromiso de habilitación de sedes escolares para iniciar clases la semana de pascua.



Fuerza Aérea realizará 12 vuelos de transporte y reconocimiento en la zona. Igualmente se destaca que cerca de 2000 personas, entre heridos y personal de apoyo han sido trasladados desde y hacia Putumayo desde que ocurrió la tragedia en conjunto con la Policía ha desarrollado el desde Bogotá 1137 transportados hacia las diferentes ciudades.



*Con información de UNGRD



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El ICBF orienta a las familias damnificadas de Mocoa para proteger a los niños en los albergues. Carpa a carpa, o en reuniones de pequeños grupos de damnificados, los funcionarios hablan con las familias sobre las medidas de precaución que deben tener presentes para cuidar a los niños y minimizar los riesgos que pueden derivarse de la convivencia con tantas otras personas, tras haber perdido sus viviendas y todo lo que la avalancha se llevó.



-Desde el Congreso el Gobierno nacional indica que el balance para las víctimas es positivo y que el proceso por el que pasa en este momento el país no es un proceso con impunidad.



-Una mujer con 8 meses de embarazo resultó gravemente herida de un disparo, mientras que su mamá fue asesinada en un ataque de sicarios perpetrado en un barrio del suroriente de Barranquilla.



-La creciente de una quebrada en el municipio de La Estrella, al sur de Medellín, tiene en riesgo a 26 viviendas.



-Ascendió a 43 la cifra de muertos en los ataques del Estado Islámico contra dos iglesias en Egipto, mientras que el grupo terrorista amenaza con cometer más atentados contra cristianos.