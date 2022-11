Defensa de Óscar Iván Zuluaga admite que hacker Sepúlveda cometió delitos

En entrevista con Mañanas Blu de Blu Radio, el abogado defensor de Óscar Iván Zuluaga, Jaime Granados, reconoció que el hacker Andrés Sepúlveda cometió delitos y reveló que incluso ellos presentaron una denuncia penal en su contra.

“Nosotros denunciamos al llamado hacker -que no es hacker- Andrés Sepúlveda y por tanto creemos que sí cometió delitos, aunque no somos quienes para fijar una decisión que eso le corresponde a las autoridades, pero sí oportunamente presentamos las denuncias pertinentes”, comentó.

Según Granados, Sepúlveda fue denunciado porque “evidentemente hubo un acceso malicioso a redes informáticas, que hubo violación a la intimidad, que hubo una serie de irregularidades en lo que tiene que ver con el doctor Óscar Iván Zuluaga”.

Por otro lado, recordó que Óscar Iván Zuluaga no ha negado que existió “una única reunión por algunos minutos con Sepúlveda”, pero enfatizó en que el video entregado a los medios de comunicación podría ser poco auténtico.

“No está establecida la autenticidad de ese video (…) Lo del video de Zuluaga con el hacker sobre el proceso de paz es algo que está por establecer si es verdad o no”, agregó el jurista.

Finalmente, Granados reiteró sus críticas en que la Fiscalía no genera garantías al proceso que se adelanta en contra de su defendido, aunque aclaró que sus reproches “no son contra la justicia colombiana completa ni los magistrados de la Corte, el único cuestionamiento, que es muy serio, es con la Fiscalía”.