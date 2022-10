Defensoría insiste al Gobierno decretar la emergencia social carcelaria

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, afirmó que es necesario realizar un plan de contingencia para liberar cupos en las URI pues solamente en Bogotá superan el 200% de hacinamiento. En ese sentido propuso el traslado de un número importante de personas que están en estas unidades y que tienen condenas ejecutoriadas para que sean trasladadas a penitenciarias para pagar sus condenas.

“Hasta que no se presentan catástrofes no se reacciona. Insistentemente hemos solicitado al gobierno decrete la emergencia social carcelaria. No hay otra alternativa. Siempre se escuchan propuestas pero seguimos con unas condiciones indignas en los centros carcelarios”

En ese sentido insistió en la urgencia de encontrar una salida a la protesta por parte de trabajadores de la guardia del Inpec.

“La Defensoría ha expresado su preocupación ante una posible catástrofe por el grave hacinamiento a nivel nacional en las Unidades de Reacción Inmediata al igual que en las de Policía. El hacinamiento sólo en Bogotá está superando el 200%. Por ese motivo hemos encontrado la indisposición más que justificada de los internos por la falta de acceso a la salud y a unas condiciones dignas”.