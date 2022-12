Defensoría no tiene dinero para renovar el contrato de 4 mil defensores públicos

La Defensoría notificó a través de un memorando a los defensores públicos del país que no tienen la cuantía presupuestal suficiente para renovar la contratación.



Los afectados son más de 4 mil funcionarios que desde este martes dejarán de prestar su apoyo a todo el aparato judicial del país.



"Tenemos contrato hasta el 15 de octubre, y nos dicen que de un presupuesto de 41 mil millones sólo tienen dinero para contratar con 6 mil millones de pesos y no tienen el presupuesto requerido para garantizar la continuidad en la prestación del servicio", dijo a Blu Radio el vicepresidente de la Asociación de Servidores Públicos, Jorge Enrique Lozano.



Ante la situación, la entidad anunció una prórroga de solo 15 días para mil contratos en el área penal y de víctimas.



"Es grave que el Gobierno no tenga dinero para garantizar los recursos en un país que tiene un conflicto diario y los defensores se necesitan a diario, es claro que el Gobierno no tiene una política criminal", señaló a Blu Radio, María del Pilar Arango, representante de jueces.



Según cifras de la judicatura, serían casi 10 mil audiencias las que se verán afectadas por la falta de defensores públicos.



La solución parece no estar cerca debido a que el déficit que se encontró en la defensoría es de 35 mil millones de pesos en materia de contratación.



Escuche en este audio más información sobre:



-Ante un juez de Cali serán presentados los integrantes de una organización criminal que sacaba las armas de batallones del ejército para venderlas a bandas criminales de la ciudad.



-En menos de una semana dos iglesias católicas en Barranquilla han sido blanco de los ladrones.



-La Policía capturó en carreteras de Santander a ciudadana venezolana que transportaba heroína, la mujer se movilizaba en un bus intermunicipal.



-El portugués Antonio Guterres, designado como próximo secretario general de la ONU, prometió el jueves combatir a "populistas" y "terroristas" durante su mandato.



-El alcalde de Bogotá acaba de realizar un recorrido con varios alcaldes de otras ciudades del mundo por la capital del país en el que sus colegas le hicieron varias recomendaciones.



-Se realizarán cierres temporales en el centro de Villavicencio como medidas preventivas por la cabalgata que se cumplirá en horas de la tarde; las motos no podrán transitar cerca de los caballistas.