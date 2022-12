Defensoría solicita proteger derechos de los afiliados a Caprecom

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, les solicitó a las autoridades de salud que presenten un plan detallado con las medidas que se adoptarán para proteger el derecho fundamental a la salud de sus afiliados a la EPS Caprecom, ya que se trata de población vulnerable que pertenece al Régimen Subsidiado.



En dicho proceso, la Defensoría del Pueblo considera fundamental que se les informe a los afiliados a Caprecom EPS sobre el mecanismo que será utilizado para su traslado a otras entidades de salud con el fin de que no haya interrupción en la atención.



Esto resulta crítico ya que, con 3 millones de afiliados, Caprecom es la principal EPS pública del régimen subsidiado, por lo cual se requiere contar con suficiente capacidad de la red prestadora de servicios de salud en los diferentes niveles de atención.



Para la Defensoría del Pueblo es necesario que se garantice la continuidad en la atención de los pacientes en condiciones de vulnerabilidad como menores de cinco años, gestantes, tercera edad, discapacitados y, particularmente, para aquellos cuyos tratamientos no pueden ser suspendidos dado que se pone en riesgo su vida, como es el caso de las personas con enfermedades renales y de alto costo.



De la misma forma, solicita que se tomen las medidas necesarias para que no sea interrumpida la entrega de medicamentos ni las citas médicas en las diferentes especialidades. Por último, considera necesario que en el proceso de liquidación se establezca un proceso de participación de las asociaciones de usuarios.



En la carta dirigida al Superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, y de la cual también tiene conocimiento el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, el Defensor del Pueblo les reitera que, en caso de que exista un acto administrativo que ordene la intervención para liquidar a la EPS Caprecom, es necesario aclarar las medidas que se adoptarán para:



1. Garantizar la suficiencia de la red prestadora de servicios de salud en los diferentes niveles de atención, en los diferentes departamentos del país.



2. Garantizar la información sobre el proceso a los afiliados a Caprecom EPS en liquidación.



3. Garantizar el traslado de los afiliados con el fin de que no se produzca la interrupción en la atención en salud.



4. Garantizar el proceso de referencia y contrarreferencia de los pacientes a los niveles II, III y IV de atención.



5. Garantizar la continuidad de la atención de pacientes especialmente vulnerables como menores de cinco años, gestantes, tercera edad, discapacitados y crónicos (alto costo y renales).



6. Garantizar las citas médicas en las diferentes especialidades, dentro de los parámetros de oportunidad definidos por la propia Superintendencia.



7. Garantizar la entrega oportuna de medicamentos, en especial para los pacientes de alto costo.



8. Garantizar que no haya represamiento quirúrgico.



9. Garantizar la participación de las asociaciones de usuarios en este proceso.



10. Garantizar la continuidad de la atención de la población privada de la libertad, que actualmente está a cargo de Caprecom.



Con información de Defensoría del Pueblo