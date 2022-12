Dejar sin agua o luz a la gente no tiene nada de revolucionario: MinMinas a Farc

El ministro de Minas, Tomás González, hizo una férrea crítica a la guerrilla de las Farc, que hasta el momento no ha mostrado “una profunda vergüenza de lo que hicieron en Tumaco”, al derramar miles de galones de crudo que causaron un daño irreparable al medio ambiente y los habitantes del municipio nariñense.



“La gente está absolutamente contrariada y disgustada porque esto no tiene nada de revolucionario, la gente no entiende cómo es posible el cinismo de las Farc de citar la encíclica ambientalista del papa Francisco mientras hacen esto”, agregó (Lea también: Nuevo atentado a oleoducto Trasandino en Nariño genera derrame de crudo ).



Fueron derramados cerca de 10 mil barriles de petróleo, lo que representa unas 10 piscinas grandes llenas de crudo regado.



“Van más de 6 mil barriles recuperados y es mucho más rápido de lo que se esperaba”, agregó el ministro (Lea también: Santos pide a Farc “no seguir con esa estupidez” de atentados terroristas ).



González finalizó asegurando que aunque no hubo cortes en el suministro de la población en La Guajira tras el atentado a la infraestructura eléctrica en el departamento, pero todavía siguen los trabajos de reparación.