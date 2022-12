Delincuentes robaron dos vehículos de parqueadero en Bogotá

Varios delincuentes llegaron a un parqueadero ubicado al sur de la capital y tras amordazar al vigilante del sector le pidieron las llaves de varios vehículos, y luego de intentar abrirlos, lograron llevarse dos de ellos.

“Me dijeron que me estuviera quieto y no gritara, de lo contrario me pegaban un tiro” aseguró el vigilante del parqueadero.

Las autoridades hicieron presencia en el lugar de los hechos, pero los delincuentes ya habían huido. Continua la búsqueda de los vehículos y los sujetos en varios sectores de Bogotá.