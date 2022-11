Denuncian inconsistencias en proceso de consulta con indígenas en ‘Fast Track’

El defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret denunció inconsistencias en el proceso de consulta con los pueblos indígenas en el Fast Track y agregó que no puede ir en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas.



“Ellos reclaman que la protección del derecho a la consulta previa es fundamental para la protección de los pueblos indígenas, en su vida e integridad, en el marco de un modelo de desarrollo y una sociedad mayoritaria que históricamente ha desconocido su visión, cultura, gobierno y concepción de desarrollo”, sostuvo.



Los indígenas, durante la reunión, solicitaron que a través de la Defensoría del Pueblo se pueda puntualizar que la reglamentación sobre el derecho fundamental a la consulta previa no sea desarrollo de los acuerdos de paz y por lo tanto no debe ser objeto de este procedimiento bajo el mecanismo de Fast Track.



Los representantes reiteraron que la consulta previa es un derecho humano fundamental, establecido por el Convenio 169 de la OIT de 1991 y ratificado en Colombia por la Ley 21 de 1991, por lo que sería un proceso de consulta ordinario.



Durante su intervención, las comunidades afirmaron que la consulta previa para la implementación de los acuerdos de paz es un derecho principal y no subsidiario conforme a lo acordado entre las Farc y el Gobierno nacional.



Los miembros de la mesa expresaron que se violaron sus derechos en la consulta al proyecto de ley de las 16 circunscripciones, ya que se radicó ante el Congreso sin la respectiva protocolización. Consideran que esta actuación es de mala fe, dado que no hubo acuerdos y se saltaron este paso fundamental para una legitima consulta previa.



Negret hizo un llamado al Gobierno Nacional y a todos los actores en relación con el mecanismo del Fast Track para que hagan una construcción conjunta de las iniciativas legislativas bajo el principio de la buena fe y los marcos normativos que la reglamentan.