Denuncian muerte de menor en Barrancabermeja por suministro de medicamentos

Según la denuncia de Walter Cala, padre del joven de 8 años, quien habría muerto por el suministro de un medicamento en el Hospital Regional del Magdalena Medio, su hijo fue llevado por un dolor en la pierna producto de un golpe mientras jugaba fútbol. Posteriormente, su estado de salud se agravó.

“Yo lo llevé porque jugando lo golpearon en la pierna. En el hospital regional le aplicaron medicamentos y le dieron de alta, pero después de eso le dio una reacción, le dio fiebre y empezó a hincharse. En ese momento lo volvimos a llevar al centro médico”, relató Cala.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia del padre, el niño, al parecer, presentó un paro respiratorio.

“De ahí lo remitieron a la clínica La Magdalena. Allá presentó un paro respiratorio, se complicó y murió. No me ayudaron con la necropsia por lo que me llevé el niño a Medicina Legal de Bucaramanga”, aseguró.

Fabio Nazar, subdirector científico del Hospital Regional del Magdalena Medio, dijo que al menor se le prestó la atención necesaria. Además, comentó que se realizará un comité de vigilancia para atender el análisis del caso.

Publicidad

“Tenemos conocimiento que el señor denuncia que fue por unos medicamentos, pero tendrá que verificarse. Lo que me informa la pediatra es que necesitaban sacar al bebé porque se estaba deteriorando, tenía dificultad respiratoria y necesitaba una UCI. Por el estado, no autoricé remitirlo a Bucaramanga, sino a la clínica Magdalena como urgencia vital. El niño entró en paro y luego que lo estabilizaron se hizo el traslado”, manifestó.

Mientras tanto, el cuerpo del menor permanece en la sede de Medicina Legal de Bucaramanga, donde sus padres esperan la entrega y los resultados de la necropsia.

Publicidad