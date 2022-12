Denuncian que directivas de Reficar contrataron ‘prepagos’ con dineros públicos

En medio del debate de control político sobre las irregularidades presentadas en el tema de la refinería de Cartagena, la senadora de Cambio Radical Daira Galvis denunció que en Reficar se dieron cosas que se tienen que lamentar como colombianos.

Una de ellas tiene que ver con que supuestamente, con dineros públicos, contrataron servicios de prepagos.

“Qué pasó con la bonanza, la bonanza de la que participaron directivos, contratistas y subcontratistas, esto comienza desde subsidios a prepagos que pasaron inclusive a ser empleadas de Ecopetrol con 10 millones, 12 millones de pesos en Reficar y que los subcontratistas hacían vacas o colectas para tener satisfechos a muchos directivos tanto de Reficar y en algunos casos de Ecopetrol”, aseguró la congresista.

La senadora también denunció que funcionarios pagaron con dineros públicos los viajes en yate y vuelos chárter para que los directivos tuvieran como acompañantes niñas prepagos de Cartagena y de otras ciudades.

“Lo que sí no puedo aceptar es que con dinero del Estado esos contratistas pagaran las francachelas, para decirlo de una vez, de los viajes en yate a Islas del Rosario, a Múcura e inclusive vuelo chárter a Centroamérica, México; y si no, señor contralor, señor procurador, váyanse a las empresas en donde se contrataron esos chárter y verán la lista de quiénes son las acompañantes de sus directivos que so pretexto de mejorar su conocimiento y hacer estudios comparativos lo hacían con niñas prepagos de la ciudad de Cartagena y de otras ciudades”, añadió.

De otra parte, el exministro de Minas, Amilkar Acosta, aseguró que los organismos de control son los que tienen que determinar si se presentaron actos de corrupción en Reficar y no los senadores.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Gobierno reveló que en las próximas semanas será aprobada una licencia para la producción y transformación de derivados del cannabis con fines medicinales.

-Bomberos de las estaciones Norte y Caobos reportan encharcamientos en varias vías de Bogotá, especialmente entre las calles 127 y 100 por cuenta de las fuertes lluvias. A esta hora se presenta congestión vehicular en esa zona de la ciudad.

-Francia y Reino Unido solicitaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en la ciudad siria de Alepo, escenario de intensos combates en los últimos días a pesar del alto el fuego en vigor en el país.

-Se juega en Múnich el duelo que define el primer finalista de la liga de campeones. Bayern Múnich contra atlético de Madrid. Los colchoneros llegan con la ventaja de haber ganado 1-0 en la ida.