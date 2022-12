Denuncian que en otros 5 cementerios de Dabeiba habría víctimas de falsos positivos

Aunque las diligencias de exhumación comenzaron en el cementerio Las Mercedes, en el casco urbano de Dabeiba, Antioquia, donde se presume hay una fosa común con los cuerpos de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, las solicitudes de medida cautelar de protección también están pedidas para otros cinco cementerios ubicados en zonas rurales de municipio, en los que se podría repetir la historia.

Así lo aseguró Adriana Arboleda, directora de la corporación jurídica Libertad y miembro del movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, quien indicó: “es importante intervenir los cementerios donde ya tenemos certeza de que han sido lugares que han garantizado la impunidad y dónde están las víctimas que todavía son esperadas por muchos familiares”.

Para la defensora de los Derechos Humanos es urgente contar con un plan para los cementerios en el país, pues son más de 80.000 víctimas de desaparición y es sabido, según testimonios y pruebas, que en estos espacios hay impunidad y están muchas de las personas que fueron inhumadas y nunca identificadas.

Arboleda también destacó la actividad que adelantó la JEP en Dabeiba, pues representa un avance en la tarea por esclarecer estos casos que, a pesar de las múltiples denuncias, nunca se han investigado.

“Es la evidencia de que, si hay voluntad de parte de los agentes estatales involucrados en graves violaciones a los Derechos Humanos, pueden realmente aportar en el esclarecimiento de los hechos y en la verdad”, dijo.

Además, agregó Arboleda, hay una voluntad, tanto de la Jurisdicción Especial para la Paz, como de la Unidad de Búsqueda Personas dadas como desaparecidas, en avanzar en la investigación de los hechos y poder dar respuesta a los familiares.

“Es lo que no ha pasado en general con otras entidades como la Fiscalía o en el marco de Justicia y Paz, donde realmente no se pudo esclarecer totalmente, aunque muchos de los jefes paramilitares señalaron la responsabilidad de agentes estatales, pero eso no se investigó”, puntualizó.

Sobre el papel de las Fuerzas Militares en este proceso de búsqueda de la verdad, Arboleda indicó que son algunos comparecientes los que han entregado información, pero es necesario que existan las condiciones para que más militares lo hagan.

“El desafío ahora es tener esa información para que se pueda cruzar con lo que haya recolectado la Fiscalía General de la Nación y que, además, la Justicia Penal Militar entregue la información que hasta ahora se ha negado a pasar", señaló.

"Pues muchas de las investigaciones de personas que fueron presentados como muerte en combate reposan en el expediente llevado ante esta jurisdicción militar”, detalló Arboleda.

Para todo esto, puntualizó la directora de la Corporación Jurídica Libertad, es necesario una articulación entre todas las entidades involucradas para que trabajen de la mano y que, los beneficios que se le otorgan a quienes entreguen la información, sean en equilibrio con la verdad que aportan, para no volver a dejar las cosas en la impunidad.

